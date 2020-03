El govern espanyol descarta una aturada total perquè l'economia «ja està alentida»

En un moment en què Itàlia acaba d'implementar l'aturada de tota producció que no sigui essencial , el debat ha marcat de ple la jornada d'aquest dilluns en la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi sanitària. La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha descartat una aturada tota que s'està reclamant des de territoris com Catalunya i ha argumentat que l'economia ja està "alentida" i "reorientada" als àmbits prioritaris."Quan es parla d'aturada total, és important posar perspectiva", ha dit la ministra, que ha posat com a exemples que perquè funcioni un hospital cal que segueixin funcionant les indústries químiques i les farmacèutiques, així com el sector tèxtil per garantir bates i la indústria de l'alimentació. Ha defensat també que segueixin obrint oficines bancàries perquè hi tinguin accés les persones grans, tot i que ha esquivat respondre sobre si el sector de la construcció també és imprescindible que segueixi funcionant.Tant Calviño com el ministre de Sanitat, Salvador Illa, han insistit que totes les mesures preses són "les més dràstiques" dels països de l'entorn i que s'està prioritzant el criteri de protegir la salut seguint els criteris de les autoritats sanitàries i la seguretat de les persones. "Tenim el catàleg de mesures de contenció més fortes", han defensat els dos ministres, que també han precisat que s'estan repartint equips de protecció per als treballadors que segueixen anant físicament a la feina.Segons Calviño, tota la activitat està reorientada a garantir el subministrament d'aliments, l'aigua, llum, gas i telefonia, a més de tot el material sanitari i l'activitat essencial per gestionar la crisi. També ha defensat que el paquet de mesures aprovades per facilitar els ERTO i ajudar les pimes i els autònoms estan destinades a "evitar el tancament d'empreses" i "minimitzar els acomiadaments". L'objectiu, ha dit, és tenir una base i "evitar un dany estructural que dificulti la recuperació de l'economia"."Espanya no és Xina". Amb aquesta afirmació, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha respost al debat obert en els darrers dies sobre si s'hauria de fer una aturada de l'activitat econòmica més dràstica com la que s'ha fet a Itàlia o la que es va fer a la província de Wuhan.Simón ha argumentat que Espanya "no es pot aïllar del món" ni és una sola província la que està afectada i que, per tant, ha de mantenir certa activitat econòmica per garantir la sostenibilitat econòmica de les famílies. L'expert ha subratllat la importància de garantir la correcta implementació de les mesures ja preses perquè considera que el descens del ritme de contagis -avui situat en el 14%- pot ser degut a què les mesures preses estan donant resultats una setmana després d'activar-les."Es suavitza l'increment de casos, tot i que encara no hem arribat al pic. Aquests dies seran crucials", ha assegurat, tot i que ha puntualitzat que arribar al pic no vol dir que el problema s'hagi resolt, sinó que caldrà "redoblar esforços per no fer cap pas enrere". El que no es pot fer, ha dit Simón, és aprovar mesures que quedaran "en paper mullat" perquè no s'implementaran. La prioritat, ha insistit, és que les decisions preses fins ara s'apliquin correctament per evitar també que el coronavirus es converteixi en una malaltia "estacional" que torni cada any.El darrer balanç de la crisi sanitària provocada pel coronavirus és de 2.182 morts -462 més que ahir- i 33.089 contagis detectats -un increment de 4.517 respecte ahir-, segons les dades de les quals disposa el ministeri de Sanitat. En una setmana en la qual els experts sanitaris avisen que es pot arribar al col·lapse dels centres sanitaris, en aquests moments hi ha 2.355 persones infectades a la UCI.Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha precisat que l'increment és del 14%, un percentatge menor al d'altres dies de la setmana passada. Tot i això, ha demanat no donar per fet la desescalada de contagis perquè aquesta tendència pot ser "voluble" per retard en la notificació dels diagnòstics. Com ja han puntualitzat en els darrers dies, ha recordat que els majors de 70 anys és la franja de població més afectada.La Comunitat de Madrid segueix sent la més afectada. Acumula 10.575 contagis diagnosticats i 1.263 morts, pràcticament la meitat del total. En segon lloc està Catalunya, on les xifres són de 5.925 afectats i 245 morts.La Guàrdia Civil ha detingut des que es va activar l’estat d’alarma 113 persones i ha interposat gairebé 20.000 denúncies arreu de l'Estat La Policia Nacional, per la seva banda, n'ha detingut 364 i ha posat 30.245 denuncies. També s’han fet 171 denegacions d’entrada als controls fronterers i després de la prohibició de viatges no imprescindibles a països tercers, s'ha denegat l’entrada a Espanya a 13 persones.

