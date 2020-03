Ja han mort quatre veïns de Sant Quirze del Vallès per coronavirus

Quatre veïns de Sant Quirze del Vallès (el Vallès Occidental) han mort per coronavirus, segons ha indicat el consistori. A més, hi ha una vintena de persones de la localitat ingressades a hospitals del Vallès, amb diferent pronòstic. El municipi també compta amb una cinquantena de persones confinades a les seves llars per haver donat positiu en Covid-19.Es tracta d'una informació recollida per l'administració, gràcies a notificacions rebudes del mateixos veïns a través de diversos canals, ja que les autoritats sanitàries no han donat a conèixer les dades de persones afectades al municipi.L'Ajuntament ha lamentat la pèrdua d'aquestes quatre persones i ha recordat que per tal de frenar la propagació del virus cal quedar-se a casa i només sortir en casos excepcionals.

