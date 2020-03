Igualada no descarta allargar el confinament més enllà d'aquest dijous

Aquest dijous es compliran dues setmanes del confinament a la Conca d'Òdena i el Govern encara no ha aclarit si té la intenció d'allargar-lo. Així ho ha assegurat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, qui afegit que cal ser "realistes" i"creiem que dijous no s'aixecarà".En aquesta línia, ha demanat als veïns que siguin "pacients".Castells també ha explicat que la policia local ha muntat 30 controls a la ciutat i que ja s'han aturat una dotzena de vehicles, i s'han sancionat 12 persones per no complir l'ordre de confinament. L'alcalde creu que, malgrat que són les autoritats sanitàries les que ho han de determinar, es té la sensació que, a la Conca d'Òdena, el degoteig de víctimes mortals i contagis encara seguirà creixent alguns dies.Castells ha recordat que el confinament dels quatre municipis de la Conca d'Òdena, iniciat el passat 13 de març a la mitjanit, eren per 14 dies naturals amb possibilitat de "successives pròrrogues". Malgrat que oficialment no han rebut encara avui cap confirmació i és només "una especulació", creu que aquest dijous "no s'aixecarà".L'alcalde ha demanat a la ciutadania que mantingui el confinament en la que preveu que serà "una setmana complexa" i on es preveu que les defuncions i els positius "segueixin creixent".A Igualada, segons ha explicat el batlle, s'han instal·lat 30 punts de control policial "per garantir el compliment de les mesures" de confinament. En les darreres hores, ha dit, s'han aturat a una dotzena de vehicles i sancionat a 12 persones. "Són poques tenint en compte que a Igualada som 40.000 habitants", ha manifestat, tot subratllant que "això vol dir que anem en la bona direcció".Enric Morist, coordinador Creu Roja Anoia, ha explicat que en les properes hores es començarà a distribuir gas butà a persones en situació de vulnerabilitat que estan confinades o que no tenen xarxa. No es repartirà, però, a tothom, si no a les persones que es trobin en aquestes situacions i ho demanin.En paral·lel, Morist també ha explicat que recentment estan rebent moltes trucades de persones grans que "se senten soles". Malgrat que, habitualment, Creu Roja ofereix aquest servei d'acompanyament, el coordinador a l'Anoia ha dit que les visites s'estan restringint al màxim "per garantir les mesures de seguretat".En l'àmbit social, el coordinador de Creu Roja també ha explicat que el banc d'aliments està funcionant correctament, però ha fet una crida als seus usuaris "a respectar els horaris" per evitar aglomeracions. "No faltaran els aliments", ha reiterat.

