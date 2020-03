ERC proposa una abstenció a la pròrroga de l'estat d'alarma si no s'endureix el confinament

ERC proposa una abstenció en la votació del pròxim dimecres al Congrés de la pròrroga de l'estat d'alarma si no s'endureixen les mesures de confinament com ha demanat el Govern de la Generalitat. Els republicans defensen que cal un confinament "general i total només amb l'excepció dels serveis bàsics i de garantir la cadena alimentària".La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha defensat que, si no s'accepta una contraproposta d'aquestes característiques, s'emeti una abstenció a mode d'"esmena" d'un estat d'alarma que, ha denunciat, no està sent "prou efectiu" contra la pandèmia i que el govern espanyol està aprofitant per "recentralitzar" el poder i "prendre capacitat als governs" per prendre les decisions que consideren convenients.Vilalta, que ha fet públic el posicionament a través d'un vídeo, ha emplaçat a Junts per Catalunya i la CUP, però també a Bildu i el BNG a debatre conjuntament aquesta qüestió i "consensuar" un posicionament unitari.

