La policia espanyola restringeix horaris i concentra l'expedició dels DNI a la demarcació de Barcelona

La Policia Nacional deixarà obertes només algunes oficines per poder expedir documents només per motius d'urgència a la demarcació de Barcelona. Inicialment s'havien deixat totes obertes, però veient la poca afluència de gent i la propagació de coronavirus, s'ha decidit restringir-les encara més.A Barcelona queda oberta l'oficina del carrer Trafalgar en horari de matí (de les 8.30 a les 14.30 h) per renovar DNI i passaports. Pel que fa a les Targetes d'Identitat d'Estrangers, estarà oberta la de la Rambla Guipúscoa, també durant el matí.També estan disponibles les oficines de Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú, en les mateixes condicions horàries que la de Trafalgar.Cal recordar que, fruit de l'estat d'alarma, s'ha establert la pròrroga d'un any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d'edat que caduquin des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

