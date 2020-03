Sense futbol fins a nou avís

Les competicions professionals de futbol no tornaran fins que les autoritats del govern espanyol considerin que es poden reprendre sense que això suposi un risc per a la salut de les persones. Així ho han acordat la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol aquest dilluns en el marc de la pandèmia de coronavirus.Així doncs, ni Eurocopa, ni Champions, ni Europa League i, com ja era previsible -però ara confirmat-, ni competicions estatals fins que no es recuperi la normalitat. En un primer moment, s'havien suspès només dues jornades de lliga. Ara, es manté en stand-by fins a nou avís.En la compareixença d'aquest matí, la Lliga i la Federació han mostrat el seu agraïment a tots les persones que s'estan dedicant a prestar els serveis essencials. També han recordat les persones que han mort a causa de coronavirus i han enviat el seu suport a les famílies que han perdut éssers estimats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor