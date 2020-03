El Govern descarta decretar el confinament total sense l'autorització de l'Estat

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Ens sembla molt bé la petició de @regiondemurcia de confinament total i pensem que ho anirà demanant tothom. Ens cal aquesta cobertura legal i autorització per part del govern espanyol per poder executar el confinament total.” #COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/k5g8GIpH5z — Govern. Generalitat (@govern) March 23, 2020

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Ens sembla molt bé la petició de @regiondemurcia de confinament total i pensem que ho anirà demanant tothom. Ens cal aquesta cobertura legal i autorització per part del govern espanyol per poder executar el confinament total.” #COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/k5g8GIpH5z — Govern. Generalitat (@govern) March 23, 2020

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat descarta decretar el confinament total de Catalunya sense l'autorització de l'Estat. En aquests termes s'ha expressat en la roda de premsa telemàtica diària que ofereix amb els consellers Miquel Buch -Interior- i Alba Vergés -Salut-. Preguntada sobre el cas de Múrcia, que ahir al vepre va decretar el cessament de més activitats de les incloses dins l'estat d'alarma promogut pel govern espanyol, Budó ha assenyalat que la Generalitat no pot confinar Catalunya sense la "cobertura legal" de l'Estat.En aquest sentit, la consellera ha indicat que "tard o d'hora" acabarà arribant l'autorització de la Moncloa, que en virtut de l'estat d'alarma -que es prorrogarà durant quinze dies més dles previstos inicialment- és qui té les competències per dur a terme les decisions sobre el confinament. De fet, el govern espanyol va avisar Múrcia que no disposava de l'autorització per aplicar el cessament de les activitats impulsat pel seu president. A banda de Múrcia, territoris com Andalusia i la ciutat de Madrid s'han pronunciat a favor de ser encara més restrictius en les iniciatives per evitar la crisi sanitària del coronavirus i el col·lapse del sistema durant aquesta setmana.Buch, preguntat sobre si el Govern es plantejava confinar Catalunya municipi a municipi -en la línia del que han demanat desenes d'alcaldes independentistes que s'han posat a disposició del president de la Generalitat, Quim Torra-, ha apuntat que aquest escenari no està damunt la taula de l'executiu. Ens han posat una camisa de força, no podem prendre les decisions. Si les prenem i no s'ajusten al reial decret[que permet desplegar l'estat d'alarma aprovat per la Moncloa], posaríem en risc les persones i les empreses", ha apuntat el conseller d'Interior. "La recentralització no ens permet prendre decisions", ha recalcat Buch, que ha insistit amb el confinament total.El conseller ha explicat que s'han denunciat cinc locals per obrir en plena restricció, i que se n'han tancat dos. En les últimes hores s'han produït 27 detencions i 3.300 identificacions de ciutadans. Pel que fa a les dades sobre agents dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals afectats per coronavirus, n'hi ha 1.239 aïllats i 33 que han donat positiu per coronavirus. Encara s'estan fent més testos.Pel que fa a la mobilitat, Buch ha trobat una "millora", tot i que s'hauria de "reduir" encara més. En les entrades a Barcelona s'ha registrat una reducció del 64,6% respecte dilluns de la setmana passada, el primer sota l'estat d'alarma, mentre que en les sortides la disminució ha estat del 60,7%. En relació a les trucades al 112, quatrede cada deu encara tenen a veure amb el coronavirus, de manera que el Govern reclama que es truqui al 061 o es faci servir l'aplicació mòbil per informar sobre la qüestió.Vergés ha assegurat que el Govern està "augmentant" la capacitat del sistema sanitari català, tant del públic com del privat, però no ha concretat quina quantitat de llits de la sanitat privada s'han posat a disposició de la Generalitat per abordar la crisi del coronavirus. "No són un número fix avui perquè estem augmentant la capacitat del sistema sanitari", ha dit Vergés, assegurant que s'estan utilitzant "molts espais" de la sanitat privada per destinar-los a l'atenció de persones contagiades.Divendres passat la sanitat privada havia aportat només un centenar de llits per gestionar la crisi i dissabte Salut va destinar 180 llits de l'Hospital General de Catalunya per a pacients derivats de l'Hospital d'Igualada. Vergés ha argumentat que el tancament d'ambulatoris no respon al contagi i l'aïllament de personal sanitari sinó a les "necessitats" de la xarxa i a la voluntat de tenir el màxim d'efectius dedicats al virus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor