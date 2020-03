La Guàrdia Reial s'incorpora a les tasques contra al coronavirus... i diu que el rei també

La Guàrdia Reial s'incorporarà en les properes hores a les tasques de l'exèrcit per combatre el coronavirus. Així ho ha anunciat aquest migdia el cap de l'estat major de la defensa, Miguel Ángel Villarroya, que ha afirmat que això demostra que el Felip VI és "el primer soldat d'Espanya" en la lluita contra la pandèmia. Villarroya es coordinarà amb l'almirall Juan Ruiz Casas, cap de la Guàrdia Reial, per les actuacions que s'hagin de fer en el marc de l'operació Balmis que les Forces Armades estan duent a terme contra el Covid-19.Com detalla el diari, la Guàrdia Reial compta amb 1.500 efectius i té la missió de protegir el rei. El 56% són de l'exèrcit de terra, el 20% de l'armada, el 18% de l'exèrcit de l'aire i el 6% de cossos comuns.Durant la compareixença posterior a la reunió del comitè tècnic de gestió de la crisi, Villaroya també ha detallat que les unitats militars es continuaran desplegant avui fins arribar a les 149 localitats amb un total de 2.550 efectius. Entre les principals tasques, ha explicat que estan participant en desinfeccions i també estan actuant en 63 residències de gent gran.A més, ha detallat que col·laboren en la construcció d’un centre per a persones sense sostre a Fira de Barcelona. D’altra banda, ha dit que estan treballant amb la Guàrdia Civil per desenvolupar patrulles mixtes amb militars.Per la seva banda, la Benemèrita ha detingut des que es va activar l’estat d’alarma 113 persones i ha interposat gairebé 20.000 denúncies.La Policia Nacional n’ha detingut 364 i ha posat 30.245 denuncies. També s’han fet 171 denegacions d’entrada als controls fronterers i després de la prohibició de viatges no imprescindibles a països tercers, s’ha denegat l’entrada a Espanya a 13 persones.El darrer balanç de la crisi sanitària provocada pel coronavirus és de 2.182 morts -462 més que ahir- i 33.089 contagis detectats -un increment de 4.517 respecte ahir-, segons les dades de les quals disposa el ministeri de Sanitat. En una setmana en la qual els experts sanitaris avisen que es pot arribar al col·lapse dels centres sanitaris, en aquests moments hi ha 2.355 persones infectades a la UCI.Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha precisat que l'increment és del 14%, un percentatge menor al d'altres dies de la setmana passada. Tot i això, ha demanat no donar per fet la desescalada de contagis perquè aquesta tendència pot ser "voluble" per retard en la notificació dels diagnòstics. Com ja han puntualitzat en els darrers dies, ha recordat que els majors de 70 anys és la franja de població més afectada.

