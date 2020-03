El confinament, una oportunitat per aprendre (III): propostes educatives per a joves de 12 a 18 anys

Propostes d’educació secundària



Temps autònom



Escriure un diari personal del confinament.

Fer treballs d’anàlisi transversals sobre el coronavirus i els diferents àmbits que afecta en diversos formats (text escrit o digital, presentació, enregistrament de veu, clip de vídeo, blog...).



EXEMPLE 1: Les vacunes

Què són? Com funcionen? Com es produeixen? Per què no hi ha una vacuna per al coronavirus? Per què és convenient vacunar-se? Com afecta a tota la població que hi hagi grups de persones que no es volen vacunar?



EXEMPLE 2: Seguiment de la pandèmia

Consultar la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut i fer un comentari diari sobre la situació.



EXEMPLE 3: El nombre d’afectats pel coronavirus

Buscar dades sobre el nombre d’afectats a Catalunya, l’Estat espanyol o altres països durant el darrer mes, elaborar gràfiques amb aquestes dades i analitzar-ne l’evolució.



Temps compartit



Responsabilitzar-se de tasques domèstiques concretes.

La tecnologia és el principal recurs que utilitzen els joves d'entre 12 i 18 anys que es passen dies i dies tancats a casa. Per una banda, és necessari perquè els permet mantenir cobert el vincle social tan primordial en aquestes edats. Però en cap cas pot ser l'activitat predominant mentre duri el confinament perquè no només pot causar l'efecte invers si se n'abusa si no que pot desconnectar els nostres fills d'altres motivacions que també són imprescindibles per al seu aprenentatge i desenvolupament.La durada, per ara indeterminada, d'aturada de classes suposa un trencament brusc del ritme de treball que els nostres fills porten a l'escola o a l'institut, i que tard o d'hora hauran de reprendre amb el menor trasbals possible.Per tot plegat, el Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius un conjunt d’orientacions i activitats. Proposa orientacions diverses que els alumnes puguin fer de manera autònoma amb l’acompanyament a distància del professorat quan convingui.Entre altres, la realització d'activitats d'observació i de contrast d'elements propers a la realitat, de cerca d'informació, de lectura, culturals, artístiques, lúdiques, així com activitats alternatives al treball habitual a l’aula que amb els centres tancats no es poden dur a terme.Així mateix, recomana evitar tasques repetitives, no contextualitzades o d’una durada excessiva. Tot plegat, respectant les necessitats de descans, el temps de lleure i la convivència familiar.Per a totes les etapes educatives s’aconsella compaginar temps de lleure i treball autònom, en què els infants i joves decideixin què volen fer i de quina manera, amb temps compartit amb els adults.Per als estudiants de secundària s’ofereixen propostes que afavoreixin el desenvolupament personal i social de l’alumne, tot aprofitant l'ocasió perquè cada jove es responsabilitzi de les tasques domèstiques que li corresponen.

