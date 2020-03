El Govern recull material veterinari per destinar-lo a residències d'avis i hospitals

Els professionals sanitaris necessiten material per combatre el coronavirus ara que s'entra en una setmana de màxim estrès als centres hospitalaris i el Govern està intentant aprofitar tots els recursos al seu abast per aconseguir-ne. En els darrers dies, la Generalitat ha incrementat les comandes - a l'espera de rebre els recursos procedents de l'Estat - i, fins i tot, ha posat en marxa la fabricació de respiradors de campanya amb impressores 3D . En paral·lel, tant el Departament de Salut com la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies han activat altres vies de captació de material. Segons diverses fonts consultades per, des de fa dies es recull material veterinari per destinar-lo a hospitals i residències de gent gran.Els centres sanitaris i sociosanitaris tenen necessitat tant de material fungible -des de guants fins a mascaretes- com de respiradors. Des de la setmana passada, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) i les conselleries de Salut i Afers Socials treballen conjuntament per articular la recollida d'aquells productes aprofitables per fer front a l'emergència del coronavirus. Més enllà de les fonts consultades, el propi COVB va informar a la seva pàgina web divendres que aquell mateix dia començaria la recol·lecta del material fungible que els veterinaris posat a disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut).Veterinaris col·legiats havien informat prèviament que disposaven de productes que podien ajudar a pal·liar l'escassetat dels centres sanitaris catalans. Com explica la circular de l'ens col·legiat, el material cedit al CatSalut s'està derivant des de finals de la setmana passada a residències de gent gran, que continuen atenent escenaris complicats, per l'acumulació de casos amb víctimes mortals i l'escassetat d'equips de protecció.És la conselleria d'Afers Socials, amb competències sobre geriàtrics, qui n'assumeix el recapte i la distribució. Pel que fa als elements de respiració -la seva utilització ha de complir uns protocols-, portaveus de Salut detallen que és una solució puntual que es troba en fase d'estudi. El Govern ha agraït la complicitat del col·lectiu de veterinaris, amb qui es treballa "estretament", segons fonts professionals consultades.En les últimes compareixences davant els mitjans de comunicació, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet evident la necessitat de comptar amb tot el material de cura i protecció que hi pugui haver al mercat. Ho ha tornat a fer en la roda de premsa d'aquest dilluns . "Necessitem tot el material disponible. Estem intentant comprar en un mercat que és molt difícil", ha insistit la consellera, en referència a les demandes creixents de països veïns i a la urgència que requereixen les comandes.Per això, Salut ha ampliat la campanya #Joactuo amb el lema #Joactuoperdonar. Al Canal Salut -i en els comptes oficials de la Generalitat- és possible accedir a un formulari en el qual particulars i empreses poden fer la seva donació . Només cal introduir-hi les dades i especificar el tipus de material lliurat, i són els departaments responsables de la logística qui es fan càrrec de la recollida i la distribució.Els col·legis veterinaris de les quatre demarcacions catalanes també han activat un formulari a la seva pàgina web per fer inventari previ del material recollit entre els col·legiats, que després es posa a disposició tant de les conselleries de Salut com d'Afers Socials per derivar-los a hospitals, centres sociosanitaris i residències de gent gran.

