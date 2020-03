Carmen Calvo, hospitalitzada a Madrid per una infecció respiratòria

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, es troba hospitalitzada a Madrid per ser tractada d'una infecció respiratòria. Calvo va anar ahir a la tarda a l'hospital i, després de les proves mèdiques, els metges van recomanar que es quedés al centre per rebre el tractament pertinent per a la infecció. Entre les proves que se li han fet hi ha la del coronavirus, que encara no ha donat resultats. Carmen Calvo, funcionària de carrera, es troba concretament a la clínica Ruber.

