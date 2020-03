Compres anticipades perquè les llibreries resisteixin la crisi del coronavirus

La cultura és un dels sectors que més està patint aquests dies com a conseqüència de la crisi del coronavirus, i en especial les petites llibreries de proximitat que aquests dies han hagut d'abaixar la persiana sense saber si podran tornar obrir-la. És per això que la cooperativa SomCultura i l'agència de comunicació Mortensen han posat en marxa la campanya "Llibreries obertes" per mantenir la venda de llibres mentre duri el confinament.La plataforma, a la que ja s'han adherit desenes de negocis d'arreu del país, compta amb un catàleg online a través del qual comprar els llibres i que, un cop s'acabi el confinament, es podran anar a buscar físicament a la botiga seleccionada. El pagament és fraccionat, ja què es paga un 50% del cost del llibre de manera anticipada perquè així els els llibreters segueixin ingressant diners durant el març per poder fer front a les despeses.La llibreria La Carbonera és un d'aquestes negocis que s'ha adherit a la plataforma, i tal com explica Mar Redondo,una de les seves propietàries, la crisis del coronavirus ha suposat un cop "molt dur" pel sector. "Hem hagut de tancar durant el març, que és un dels mesos en què facturam més", explica Redondo i espera que la campanya serveixi per "fer front a les factures que venen a final de setmana".En el seu cas també tenen previst sol·licitar les ajudes econòmiques que ha posat en marxa el govern espanyol, però tampoc creuen que siguin suficients. "Algunes llibreries que estan fent ERTOs, en el nostre cas demanarem l'ajuda d'autònoms que arriba fins als 2.000 euros, però potser només ens donen 800 i 900 euros per cap dels que som".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor