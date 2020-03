El confinament, una oportunitat per aprendre (II): propostes educatives per a nens i nenes de 6 a 12 anys

Propostes d’educació primària (de 6 a 12 anys)



Temps autònom



Elaborar jocs propis amb material per fer construccions, objectes o robes que serveixin per disfressar-se, materials inespecífics com peces de fusta o envasos, titelles, cuinetes, contes, fulls i estris d’escriptura...



Temps compartit



Redactar un diari explicant què es fa durant els dies sense escola.

Escriure contes, històries i cançons en diferents idiomes.

Escoltar un audiollibre.

Visitar museus virtuals i fer relats o dibuixos de la visita.

Enregistrar, amb material audiovisual, moments de la vida quotidiana amb les explicacions i descripcions que trobin adients.

Pensar i planificar les vacances escollint els llocs a visitar i l’itinerari.

Activitats matemàtiques. Exemple: Fer una llista de coses que volem comprar anotant el preu que té en diferents botigues online. Identificar el preu més barat, el més car i l’estalvi comprant el més barat.

Suport a les tasques de la casa.





Com motivem els nostres fills que estan tancats a casa a seguir aprenent tot i no anar a classe? És una de les grans preocupacions que tenen ara les famílies, encara sense data de retorn a l'escola. El Departament d’Educació proposa als centres educatius i a les seves famílies oferir tasques als nens i nenes per al seu aprenentage que, alhora, permetin reforçar el desenvolupament de la seva autonomia personal, generar motivació i curiositat.Educació proposa orientacions diverses que els alumnes puguin fer de manera autònoma amb l’acompanyament a distància del professorat quan convingui. Entre altres, la realització d'activitats d'observació i de contrast d'elements propers a la realitat, de cerca d'informació, de lectura, culturals, artístiques, lúdiques, així com activitats alternatives al treball habitual a l’aula que amb els centres tancats no es poden dur a terme.També recomana evitar tasques repetitives, no contextualitzades o d’una durada excessiva. Tot plegat, respectant les necessitats de descans, el temps de lleure i la convivència familiar.Per a totes les etapes educatives el departament aconsella, en què els infants i joves decideixin què volen fer i de quina manera, amb. Les orientacions educatives adreçades a primària estan enfocades a afavorir diferents àmbits d’aprenentatge, com per exemple, el lingüístic, el matemàtic o el de coneixement del medi.

