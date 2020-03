Alcaldes d'arreu del país es posen a disposició de Torra per aplicar el confinament total

Ni militarisme ni llenguatge bèl·lic. Aturar la pandèmia és cosa de tothom. Fem cas a la comunitat científica #joemquedoacasa #CatalunyaConfinamentTotal pic.twitter.com/RUyNGqorJA — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) March 22, 2020

Tot el suport MHP @QuimTorraiPla des de @Aj_Besalu en aquesta lluita compartida contra #COVIDー19 #CatalunyaConfinamentTotal — Lluís Guinó Subirós (@lluisguino) March 23, 2020

President @QuimTorraiPla com alcaldessa de #Tremp us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per seguir aplicant mesures contra el #COVID19 i animo la resta d'alcaldes/ses a fer el mateix #CatalunyaConfinamentTotal — M.Pilar Cases ||*||🎗️ (@MPIlarCases) March 23, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcalde de @RodaDeTer us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra el #covid19. #CatalunyaConfinamentTotal#QuedatACasa #rodadeter pic.twitter.com/fxbSWQoTmQ — Albert Serra (@Albert_Serra) March 23, 2020

President @QuimTorraiPla com a alcalde de ⁦@AjuntamentMollo⁩ us trasllado tot el meu suport i em poso a vostra disposició i a la del @govern per aplicar mesures contra #covid19. I animo a la resta d'alcaldes i alcaldesses del país a fer el mateix. #CatalunyaConfinamentTotal pic.twitter.com/56cNjyFEv2 — Pep Coma 🎗 (@pepcoma) March 23, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut durant les últimes hores el suport de desenes d'alcaldes del país per tal d'aplicar el confinament total que defensa el Govern. Els batlles que s'han pronunciat a través de les xarxes socials, especialment de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, animen la resta de representants municipls a fer el mateix. Torra va reclamar ahir a Pedro Sánchez mesures més dràstiques per frenar l'expansió del coronavirus, que suma 5.925 casos i 245 morts "Què més ens cal per decretar el confinament absolut?", va exposar ahir el president després de la trobada telemàtica amb líders autonòmics . Torra, que va sostenir la seva petició a partir dels missatges científics, va demanar a l'Estat prendre "decisions difícils i valentes". "Avui tampoc hem rebut la resposta del govern espanyol a la nostra demanda", va lamentar el president de la Generalitat.L'executiu defensa que només es permeti el desplaçament a aquells professionals vinculats a l'activitat sanitària, la provisió d'aliments i la resta de serveis essencials. "Quin sentit té estar confinats avui i que demà dilluns milers de treballadors s'hagin de desplaçar per no fer serveis essencials?", es va preguntar el president català, que va demanar "seguretat jurídica" per als treballadors catalans.L'etiqueta a Twitter #CatalunyaConfinamentTotal , que fan servir els alcaldes que s'han pronunciat a la xarxa, va sorgir arran d'un vídeo de Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, que va carregar contra el llenguatge bèl·lic que ha implantat el govern espanyol i l'exèrcit a l'hora de fer front al coronavirus.Entre els alcaldes i alcaldesses que s'han posat "a disposició" de Torra a través de la xarxa hi ha els següents: Xavier Castellana (Vallfogona de Balaguer), Carles Banús (Tavèrnoles), Josep Andreu (Montblanc), Imma Colom (Tossa de Mar), Mercè Cabanas (Taradell), Eduard Llorà (Les Planes Hostoles), Maria Pilar Cases (Tremp), Jordi Munell (Ripoll), Sergi Pedret (Riudoms), Jordi Bosch (Santa Fe del Penedès), Raimon Monterde (Sort), Jaume Gilabert (Montgai), Pere Pons (Subirats), Elies Nova (Llívia), Astrid Desset (Anglès), Santi Reixach (La Vall de Bianya), Montse Mindan (Roses), Àlex Hergo (Cabanes), Josep Maria Cervera (El Port de la Selva i president de l'AMI), Lluís Soler (Deltebre i president de l'ACM), Òscar Martínez (Ciutadilla).També hi són: Joan Riera (Vilanova de Sau), Josep Antoni Navarro (Camarles), Sònia Martínez (La Jonquera), Jordi Cargol (Sant Jaume de Llierca), Jordi Gaseni (l'Ametlla de Mar), Lluís Puig (Palamós), Marc Solsona (Mollerussa), Joan Roig (Alcanar), Enric Adell (Paüls), Joan Carles Miró (Torres de Segre), Jordignasi Vidal (Balaguer), Maria Vidal (Sant Joan les Fonts), Agnès Lladó (Figueres), Lluís Guinó (Besalú), Jordi Fàbrega (la Seu d'Urgell), Anna Erra (Vic), o Pere Vila (Les Preses).A més dels ajuntaments de Cervià de Ter, Aitona, Crespià, Castellfollit de la Roca, Les Franqueses, Avinyonet de Puigventós, Vilobí d'Onyar, Cornellà del Terri, Jesús, Vilaplana, Vilamaniscle, Sant Climent de Llobregat, Santa Pau, Sarrià de Ter, Les Cabanyes, La Granja d'Escarp, Gandesa, Flix, Esponellà, Benavent de Segrià, l'Estany, Olot, Sant Celoni, Cadaqués, Riudellots i Torrelameu, també hi ha diversos regidors de diferents consistoris, territorials de l'ANC i alguns Consells Locals per la República.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor