Darrer balanç de la crisi del coronavirus a l'Estat: quasi 2.200 morts i més de 33.000 contagis

El darrer balanç de la crisi sanitària provocada pel coronavirus és de 2.182 morts -462 més que ahir- i 33.089 contagis detectats -un increment de 4.517 respecte ahir-, segons les dades de les quals disposa el ministeri de Sanitat. En una setmana en la qual els experts sanitaris avisen que es pot arribar al col·lapse dels centres sanitaris, en aquests moments hi ha 2.355 persones infectades a la UCI.Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha precisat que l'increment és del 14%, un percentatge menor al d'altres dies de la setmana passada. Tot i això, ha demanat no donar per fet la desescalada de contagis perquè aquesta tendència pot ser "voluble" per retard en la notificació dels diagnòstics. Com ja han puntualitzat en els darrers dies, ha recordat que els majors de 70 anys és la franja de població més afectada.Simón ha advertit que els dies que venen "seran crucials". "Arribar al pic de contagis no vol dir haver controlat el problema. Fer un pas enrere seria pitjor. Hem d'assegurar-nos que les mesures implementades són les bones", ha dit. De fet, sobre el debat obert sobre si s'hauria de fer una aturada de producció de l'activitat no essencial com ha fet Itàlia, Simón ha defensat que "Espanya no és la Xina", que no es pot "aïllar de la resta del món" i que s'ha de mantenir un cert nivell d'activitat econòmica per garantir la sostenibilitat de les famílies.El que no es pot fer, ha dit, és aprovar mesures que quedaran "en paper mullat" perquè no s'implementaran. La prioritat, ha insistit, és que les decisions preses fins ara s'apliquin correctament per evitar també que el coronavirus es converteixi en una malaltia "estacional" que torni cada any.La Comunitat de Madrid segueix sent la més afectada. Acumula 10.575 contagis diagnosticats i 1.263 morts, pràcticament la meitat del total. En segon lloc està Catalunya, on les xifres són de 5.925 afectats i 245 morts.

