Marea Blanca reclama incrementar les plantilles dels CAP

El col·lectiu Marea Blanca ha reclamat incrementar plantilles i dotar-les dels recursos necessaris per afrontar la pandèmia del coronavirus. En un comunicat, el col·lectiu ha criticat que s'està "ometent" informació sobre la situació als CAP, "porta d'entrada" a la sanitat, i la informació se centra en com es treballa contra el virus als hospitals.Marea Blanca reivindica que el paper de l'atenció primària és "crucial" per a la detecció dels símptomes i la malaltia per evitar l'expansió i ha lamentat que "s'estan tancant CAP perquè existeixen sanitaris contagiats".El col·lectiu ha considerat que la falta de material de protecció i de recursos humans a causa de les baixes i els aïllaments pel contagi impliquen que "no s'està donant resposta ni tècnica ni política a fi de millorar aquesta situació".Al comunicat, Marea Blanca assegura que en el moment actual es fan patents les retallades al sistema sanitar públic i demana que l'atenció primària pública "ha de ser la primera barrera al virus" i ha demanat corregir les polítiques sanitàries "erràtiques que no utilitzen totes les estructures del sistema sanitari".

