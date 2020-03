VÍDEO Kim Kardashian comparteix amb els seus 163 milions de seguidors un gag en català

Dia 11 de confinament: Na Kim Kardashian comparteix per stories un sketch en català pic.twitter.com/14lnZrTTWF — Pol Gise (@pol_gise) March 23, 2020

Amb l'arribada del coronavirus s'han multiplicat els vídeos virals a la xarxa. Un d'aquests que ha recorregut tot el món està gravat en català. Hi apareix un home, llegint al sofà quan, de fons, s'escolta la seva filla cridant-lo -"Papa, papa"-. Ell, que busca tranquil·litat, aixeca un tros i s'hi amaga darrere, fet que li permet camuflar-se perfectament entre els coixins. La nena, desorientada, dona mitja volta i diu: "Oh! No hi és".Doncs bé, la celebritie Kim Kardashian, que té més de 160 milions de seguidors a Instagram, ha compartit el vídeo a través dels seus stories. Acompanya la publicació amb un missatge clar: "Me Today" -"Jo avui", en anglès-.

