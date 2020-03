Oriol Mitjà avisa que el col·lapse sanitari serà «a finals de setmana»

El confinamiento parcial está funcionando, pero NO es suficiente para evitar el colapso sanitario.

La tasa de reproducción (R0) ha descendido de 3.0 a 1.7

Es como levantar el pie del acelerador, pero todavía no hemos pisado el freno (hilo)https://t.co/upcfFiQdWu pic.twitter.com/zCtOLS06Lx — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 23, 2020

2) (En teoría) la prolongación de las medidas actuales no conseguiría disminuir más la tasa R0, sino que la mantendría a este nivel. Para disminuir más la R0 se necesita incrementar la intensidad de las medidas a una #contención_total — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 23, 2020

L'epidemiòleg Oriol Mitjà avisa que a finals d'aquesta setmana es produirà el col·lapse del sistema sanitari si no s'apliquen mesures més contundents. Mitjà reconeix que el confinament parcial està funcionant, però que això no basta per reduïr el nombre de casos fins a la xifra que garanteixi que no es desbordin els hospitals.A través d'un fil de Twitter explica com les polítiques aplicades fins ara són similars als fet "'d'aixecar el peu de l'accelerador, però encara no hem posat el fre". Així doncs la taxa de reproducció ha baixat del 3.0 al 1.7, i si es manté aquesta tendència, explica l'expert, s'arribarà a la saturació dels llits de les UCI de l'Estat a finals de setmana.És per això que Mitjà demana "intensificar" les mesures per minimitzar "les conseqüències".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor