Pimec demana replantejar els pressupostos per prioritzar el combat contra el coronavirus

La Pimec, l'organització de la petita i mitjana empresa, ha reclamat avui que es replentagin els pressupostos per fer front al combat del coronavirus. Proposa reforçar les mesures sanitàries, econòmiques i empresarials relacionades amb la crisi de la pandèmia i eliminar partides que no siguin estrictament necessàries per potenciar-ne d'altres amb l'objectiu de salvar vides i mitigar els efectes econòmics del coronavirus.L'entitat demana també la creació d'un organisme específic que coordini totes les decisions de política econòmica derivades d'aquesta crisi. Posa com a exemple el consens adoptat a Dinamarca entre el govern i els agents empresarials i sindicals. La Pimec reclama més celeritat en la presa de decisions i en la implementació de les mesures de liquiditat i finançament per garantir la continuïtat de les empreses i autònoms i els seus llocs de treball.Per la Pimec, com per les altres organitzacions econòmiques que s'han pronunciat aquests dies , la prioritat és evitar que es trenqui la cadena de pagament i de tancament d'empreses. En aquest sentit, la patronal afegeix que en aquests moments hi ha més de 5 milions d’empreses i autònoms de l'estat espanyol que no poden accedir a les línies de finançament aprovades i gestionades per l'ICO perquè els procediments encara no estan definits.La petita i mitjana empresa proposa que aquelles empreses que hagin d'acudir al mecanisme de l'ERTO tinguin la seguretat jurídica suficient per no provocar problemes futurs. Reclamen que totes aquelles empreses que no poden operar amb la normalitat prèvia a la crisi sanitària s'entenguin en situació de força major. Si aquesta mesura no es concreta de forma ràpida, aquest fet pot comportar la destrucció massiva de milers d'empreses i llocs de treball.La Pimec insisteix en demanar la suspensió immediata del pagament d'impostos, especialment de l'IVA, l'IRPF i les quotes a la Seguretat Social per a totes les empreses i els autònoms. També la liquidació immediata per part de les administracions públiques de les factures pendents de pagament i, sobretot, de les que excedeixen el termini legal que estableix la Llei contra la morositat. Això suposaria una injecció extraordinària de liquiditat de 2.900 milions d’euros només a Catalunya i, per tant, evitaria haver d’implementar més mesures financeres.

