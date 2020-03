Els tests ràpids per detectar el coronavirus podrien no arribar a Catalunya fins dijous

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que no té el compromís clar del ministre de Sanitat que els tests ràpids arribin a Catalunya abans de dijous. En qualsevol cas, ha indicat a Ràdio 4 que ja estan treballant per establir una priorització, que dependrà molt de la quantitat de proves que arribin.Ha remarcat que hi ha col·lectius vulnerables, les residències de gent gran i els mateixos professionals sanitaris que "és important poder fer-los les proves ràpid i poder sectorialitzar bé i talllar cadenes de transmissió que es puguin crear". En preguntar-li per la col·laboració de l'exèrcit, la consellera ha assegurat que no descarta cap ajuda. "Tot el que necessitem ho anirem organitzant, i si cal demanarem ajuda", ha dit.Vergés ha avisat que aquesta setmana serà complicada, però el sistema ja ho preveia, i tots els hospitals estan preparant-se aplicant els seus plans de contingència. Ha assenyalat que no sap quan s'arribarà al pic, però en tot cas ha advertit que quan comencin a baixar els contagis encara hi haurà per davant setmanes difícils, perquè les persones que entren a la UCI s'hi estaran molts dies.

