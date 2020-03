El productor de Hollywood Harvey Weinstein dona positiu per coronavirus

El productor de Hollywood Harvey Weinstein ha donat positiu en coronavirus. Weinstein, de 68 anys d'edat, està complint condemna pels casos d'assetjament sexual i violació a actrius pel que va ser jutjat fa poc. Segons recullen diversos mitjans com The Guardian , el responsable del centre penitenciari on està reclòs a l'estat de Nova York ha anunciat que el productor és un dels dos positius que ha hagut al centre de Wende.Weinstein va arribar al centre el passat dimecres i des de l'11 de marcç està condemnat a 23 anys de presó per assetjament sexual i violació.Un altre personatge que també ha estat denunciat arran del moviment #MeToo i que ha donat positiu al coronavirus ha estat el cantant Plácido Domingo . El tenor ho va anunciar ahir a través de les seves xarxes socials.

