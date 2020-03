Trilla creu que les restriccions que s'apliquen a l'Estat de moment són «suficients»

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha opinat aquest dilluns que les restriccions que s'apliquen a l'Estat són "suficients de moment", tot i que "sempre són millorables". Trilla, que forma part del comitè assessor del govern espanyol, s'ha fet seva l'argumentació de Fernando Simón, que va apuntar que a la Xina es va aïllar una província, i no tot el país. El doctor ha afegit a Catalunya Ràdio que potser es pot fer "cirurgia molt selectiva d'algunes coses que encara estan en funcionament".Ha confirmat que ja estan rebent material, tot i que poc a poc, així com tests ràpids. En aquest punt, ha advertit que aquestes proves només són fiables en part de la població, en aquella on és molt probable que hi hagi contagi."Són proves que només donen fiabilitat si s'utilitzen en població en la qual la probabilitat de trobar virus és molt alta", ha indicat, fent referència a personal sanitari i població gran. Trilla ha reconegut que això representa "un problema tècnic que cal intentar solucionar", perquè pel que fa a la població general els tests podrien donar falsos negatius. Sobre el material, ha explicat que va arribant, però ha alertat que hi ha altres àrees crítiques, com les residències sociosanitàries i de gent gran.Trilla ha avisat que aquesta setmana serà crítica, perquè encara no es notaran del tot els efectes de les restriccions posades en marxa fa una setmana, i això farà que els contagis i morts siguin molt altes. "De moment podem donar assistència a tots amb molta dificultat, però s'està fent", ha dit.Pel que fa a l'aixecament de les restriccions, ha advertit que s'haurà de fer "de forma esglaonada", perquè no hi haurà vacuna i el virus seguirà circulant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor