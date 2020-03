La robòtica de la Garrotxa es bolca per fabricar pantalles protectores amb impressores 3D

Avui a @olotciutatedu s'ha creat un grup de WhatsApp de col·laboració 3D. En una hora, més de 50 makers voluntaris coordinats.@Innovadidactic fa de seu central de recollida. Impressionat del nivell humà de la gent😊😊@Olotuit @INSLAGARROTXA @ROBOLOT pic.twitter.com/8w7iCdux9s — Toni Moreno (@ToniMorenoRey) March 22, 2020

L'aposta que s'ha fet a la Garrotxa per la robòtica, que genera esdeveniments com el Robolot i ensenyaments educatius específics als instituts d'educació secundària, dóna ara els seus fruits amb la fabricació amb impressores 3D de pantalles protectores per a salvaguardar-se del coronavirus.Efectivament, una cinquantena de makers voluntaris garrotxins, coordinats per l'empresa olotina Innova Didàctic , han posat mans a la feina per a produir aquestes pantalles protectores amb impressores 3D. Així ho explica en un tweet un del seus impulsors, el professor i president del Robolot, Toni Moreno:A més, des de la direcció de l' Institut La Garrotxa se'ls va lliurar 1.000 làmines d'acetat i 50 metres de goma elàstica per a poder muntar aquestes pantalles protectores.Aquí es poden veure alguns vídeos del procés productiu:Aquest tipus de pantalla és molt adequat, junt amb la preceptiva màscara de cotó, per a atendre persones en els punts d'informació i servei públic de l'Hospital i de l'Ajuntament d'Olot.

