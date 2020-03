El confinament, una oportunitat per aprendre (I): propostes educatives per a infants d'1 a 6 anys

Propostes d’educació infantil (1-6 anys)



Temps autònom



Elaborar jocs propis amb material per fer construccions, objectes o robes que serveixin per disfressar-se, materials inespecífics com peces de fusta o envasos, titelles, ninos, cuinetes, contes, fulls i estris d’escriptura.



Temps compartit



Representar una història amb titelles

Mirar contes del

Proposar jocs que requereixin desplaçar-se seguint un itinerari (fix, lliure o amb obstacles elaborats amb elements i mobiliari domèstic) caminant, saltant, a la pota coixa, arrossegant-se o rodolant.

Enregistrar un àudio o un vídeo amb un conte, una cançó o un relat amb l’infant com a protagonista, i escoltar-lo o veure’l. Comentar amb l’infant què poden fer diferent i com ho poden enriquir.

Realitzar els

Col·laborar en les tasques de la llar.

Passen els dies i el confinament encara no té data final. Les setmanes sense escola poden allargar-se i és per aquest motiu que el Departament d’Educació ha posat a disposició dels centres educatius i de les seves famílies un conjunt d’orientacions i activitats adequades a cada etapa per implementar a casa mentre estiguem tancats amb els nostres fills.Es tracta d’oferir tasques per a l’aprenentatge dels infants i que, alhora, permetin reforçar el desenvolupament de la seva autonomia personal, generar motivació i curiositat.Són orientacions diverses que els alumnes poden fer de manera autònoma amb l’acompanyament a distància del professorat (si s'escau) dels centres educatius. Entre altres, la realització d'activitats d'observació i de contrast d'elements propers a la realitat, de cerca d'informació, de lectura, culturals, artístiques, lúdiques, així com activitats alternatives al treball habitual a l’aula que amb els centres tancats no es poden dur a terme.Es recomana evitar tasques repetitives, no contextualitzades o d’una durada excessiva. Tot plegat, respectant les necessitats de descans, el temps de lleure i la convivència familiar.Per a totes les etapes educatives s’aconsella, en què els infants i joves decideixin què volen fer i de quina manera,. Per al temps individual, en els casos d’infantil i primària, cal proporcionar-los recursos i materials amb què puguin elaborar els seus propis jocs. A secundària es suggereixen diferents treballs sobre temes relacionats amb la situació i el moment actual on intervenen competències bàsiques de diferents matèries.En l’etapa infantil les recomanacions estan pensades per ajudar a desenvolupar diferents capacitats i inclouen activitats de comunicació, activitats que impliquin moviment, activitats d’experimentació o bé activitats en entorns digitals.

