Més de 60.000 denúncies i gairebé 600 detinguts a l'Estat per saltar-se el confinament

Els cossos i forces de seguretat han interposat més de 60.000 denuncies i s'ha detingut gairebé 600 persones arreu de l'Estat per incomplir les mesures de confinament decretades per aturar l'expansió del coronavirus, segons ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.El ministre ha defensat que aquestes mesures són "dràstiques i importants" i ha reclamat "lleialtat institucional" als presidents autonòmics que reclamen els confinaments dels seus territoris, entre ells el president de la Generalitat, Quim Torra. "En comptes de dir que s'adoptin quan saben que no són eficaces perquè depenen del govern central, el que s'ha de fer és treballar cada minut pensant en la societat", els ha recriminat.Marlaksa ha defensat que el govern espanyol està seguint criteris científics i de les autoritats sanitàries i que les mesures preses fins ara són de les més exigents d'Europa. Per això, ha volgut generar "tranquil·litat" a la societat però ha insistit que el més important és complir-les i tenir "flexibilitat zero".El ministre ha valorat que "no és temps de tirar-se els trastos els uns als altres" i ha apuntat que quan acabi la crisi sanitària serà el moment d'avaluar, mirar responsabilitat i concloure com es podria millorar. "Però ara oblidem això i seguim criteris científics", ha insistit.En tot cas, ha assegurat que si en el futur calen unes altres mesures, "no hi haurà cap problema" en adoptar-les si la situació ho requereix. "Esperem que no calgui", ha afegit.Sobre algunes cues de trànsit que s'han vist aquest cap de setmana a les sortides d'algunes ciutats, el ministre ha assegurat que s'han creat "perquè hi havia controls" precisament per fer complir les mesures de confinament.D'altra banda, ha reconegut que els problemes d'abastiment de material de protecció per a sanitaris i altres professionals és la "primera preocupació del govern i de totes les institucions" i ha confirmat que "en els propers dies i les properes hores" arribarà més material.

