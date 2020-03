VÍDEO «Malament, fatal, pitjor», les opcions de Cristina Pardo per valorar el comportament de Torra

Aquí @cristina_pardo @laSextaTV , intentando crear odio a Cataluña:



El comportamiento de Quim Torra, le parece mal, fatal, peor?



Respuesta "El ambiente era constructivo, ha dicho bastantes cosas que me han parecido muy sensatas" pic.twitter.com/E83GemzPzu — Pere Forcada 🎗 (@PereForcada) March 22, 2020

"Li pareix malament, fatal o pitjor?", aquestes són les úniques opcions que donava la periodista de La Sexta Cristina Pardo al president de Castella La Manxa, Emiliano García-Page, perquè valorés el comportament polític de Quim Torra. En una entrevista posterior a la reunió entre el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de líders autonòmics, Pardo es va centrar en demanar a García-Page que qualifiqués l'actitud de Torra.La manera com la presentadora va formular la pregunta donava poc marge a elegir una opció que no fos negativa i va fer que fins i tot, el mateix García-Page respongués a Pardo que volia parlar "amb més normalitat del president de la Generalitat". De fet, el president de Castella La Manxa, va qualificar de "constructiu" l'ambient de la reunió amb la resta d'executius i va afegir que hi havia propostes de Torra que li semblaven molt "sensates".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor