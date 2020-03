Múrcia ordena el confinament total i el govern espanyol ho desautoritza

Fernando López Miras, en una imatge d'arxiu. Foto: TVE

El president del govern de Múrcia, Fernando López, ha signat una ordre de cessament de tota activitat que no sigui essencial per a la subsistència i abastiment de la població i l'ha enviat al ministeri de Sanitat perquè l'executi o ratifiqui, una mesura que Torra fa dies que reclama a l'executiu espanyol. El president ha considerat "massa perillós" el fet de posar "en risc" milers de persones que van a treballar i a qui "resulta impossible" guardar les distàncies de seguretat."Jo no estic disposat a assumir més morts a la meva regió si es poden evitar, prefereixo el desgast econòmic abans que la pèrdua de vides humanes", ha dit. A més, el president ha augurat que en 4 o 5 dies aquesta mesura s'adoptarà a tot el territori i ha avisat que "a cada minut que es perd són vides que es posen en perill".A més, també ha anunciat que a partir de dilluns tots els hotels de Múrcia quedaran a disposició del govern regional per a allotjament sanitari i de persones que treballin per combatre l'epidèmia. "Estic convençut que tots estarem a l'alçada", ha confiat.El Ministeri de Sanitat ja ha reaccionat i adverteix en un comunicat que l'ordre firmada pel president de Múrcia, Fernando López Miras, que dictamina el "tancament total de la regió, excepte els serveis mínims", no és valida perquè no és l'"autoritat competent" per emetre-la. El ministeri liderat per Salvador Illa recalca que aquesta és una decisió que correspon al govern espanyol, com a "autoritat delegada", d'acord amb l'estat d'alarma.

