El Govern ordena una distància mínima d'1,5 metres entre treballadors pel coronavirus

El Govern ha decretat aquest diumenge que, en els centres de treball que encara estiguin oberts tot i la situació de confinament pel coronavirus, la distància mínima entre treballadors ha de ser d'un metre i mig. Aquesta mateixa distància mínima s'aplicarà també als clients. El president Quim Torra ja havia avançat aquesta mesura en compareixença televisada al migdia, i al vespre l'ha publicat el DOGC.La resolució estableix que "la separació entre treballadors i treballadores, així com amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries".Aquesta limitació exclou aquells treballadors que "per raó de la seva activitat s'entén que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com els casos de professionals sanitaris, de la xarxa de serveis socials o dels cossos i forces de seguretat de l'Estat".

