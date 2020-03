54 morts en 24 hores a Catalunya pel coronavirus

Segueix augmentant el nombre de morts a Catalunya pel Covid-19, tot i que, aquest diumenge, amb menys intensitat que el dia anterior. En les darreres 24 hores han perdut la vida per la infecció 54 persones, per sota de lrs 69 de dissabte, que es manté com a rècord negatiu des que va arribar la pandèmia a Catalunya. Amb aquestes dades, el saldo de morts s'eleva a 245.Quant a nous contagis, la xifra d'aquest diumenge és de 1.221, rècord absolut fins ara, cosa que dispara la xifra total de positius acumulats a 5.925. Del total d'afectats, 551 estan greus. Pel que fa al nombre d'altes, avui se n'han confirmat 84, per a un total de curacions acumulades de 728.Pel que fa al brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 228 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar el brot. Sis persones estan greus i 32 han mort amb la Covid-19.

