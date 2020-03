Mor Carmen de Mairena

Adeu a Carmen de Mairena. L'artista, una icona del transformisme a Barcelona, ha mort aquest diumenge als 86 anys, segons ha informat el seu compte oficial a Facebook. "Carmen se n'ha anat plena d'amor, mimada i cuidada per nosaltres, els seus éssers estimats més propers", ha afegit el compte.Mairena (Barcelona, 1933) va obtenir una immensa popularitat ja en la seva maduresa, gràcies a la seva aparició en diversos programes de televisió. La seva fulgurant carrera televisiva es va iniciar a començaments de la dècada de 1990 al Força Barça d'Alfons Arús, i es va disparar poc després quan va passar a ser una presència regular a Crónicas Marcianas.Molt abans d'això, l'artista havia protagonitzat una llarga carrera als escenaris barcelonins, com a tartista de varietats, en sales com l'Apolo o el Copacabana. A la dècada de 1970, en una època complexa per fer-ho, va adoptar definitivament la seva identitat de dona.En aquest sentit, el seu compte oficial ret homenatge a la seva vessant de pionera: "Avui brilla una estrella més al firmament, l'estrella d'una dona lliure, forta, valenta i lluitadora, que ha estat i serà una icona LGTBI, donant visibilitat i lluitant pels drets del col·lectiu en èpoques molt dures i difícils".

