Catalunya començarà a fabricar respiradors amb impressores 3D a partir d'aquest dilluns

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat que Catalunya començarà a fabricar a partir d'aquest dilluns respiradors amb l'ajuda d'impressores 3D. En una entrevista al Telenotícies vespre de TV3, Vergés ha explicat que a partir de demà ja se'n podran produir un centenar d'unitat diàries i que, a finals de setmana, en podran ser unes 300. En l'encàrrec fet pel Departament de Salut hi participen el Consorci Sanitari de Terrassa i el Parc Taulí de Sabadell, a banda del Consorci de la Zona Franca i empreses com Seat i Hewlett Packard. "S'ha fet en un temps rècord", ha especificat la consellera sobre l'aparell, validat medicament.Vergés, que ha admès que "venen dies durs" per als centres sanitaris catalans, ha subratllat que el Departament de Salut ha augmentat la capacitat dels seus hospitals per "absorbir" el creixement de pacients que s'espera per a la setmana que ve. La consellera ha evitat utilitzar la paraula col·lapse, per bé que ha admès la pressió sobre el sistema sanitari i que el Govern encara desconeix quan es produirà el pic de contagiats. "Aquesta informació no la podem tenir amb certesa", ha exposat. "No crec que subestiméssim el coronavirus", ha afegit.En relació als tests de detecció ràpida que han d'arribar amb l'ajuda del govern espanyol, Vergés ha explicat que la seva conselleria no en té "notícia" de quan es disposarà de la remesa de proves, tot i que ha apuntat la data de dijous com a possible. També s'espera per a la setmana que ve l'arribada de més material sanitari de protecció. La titular de Salut ha demanat als ciutadans accedir a l'aplicació mòbil específica per a telèfons mòbils per aportar als professionals la màxima informació possible sobre l'estat de salut de la població.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquest diumenge a la tarda que els Mossos d'Esquadra han aixecat 3.194 actes de denúncia a ciutadans que no han seguit les mesures de confinament decretades per la Generalitat. Buch ha detallat que s'han identificat fins a 10.633 vehicles en les últimes hores i, en gairebé un terç dels casos, la mesura ha anat acompanyada d'una denúncia. La policia catalana va desplegar un ampli dispositiu de seguretat des de divendres per evitar desplaçaments innecessaris i viatges a segones residències, especialment a les sortides de Barcelona.Les dades registrades per Interior sobre la circulació de vehicles en les últimes hores indiquen que bona part de la població catalana ha seguit el confinament. Buch ha explicat que s'ha reduït en un 92% el trànsit de sortida de Barcelona en comparació a un dia equivalent de l'any passat mentre que el volum de circulació d'entrada a la capital catalana ha estat un 88% menor. A partir de la mitjanit d'aquest diumenge a dilluns, els Mossos d'Esquadra ja exigiran als conductors el certificat de responsabilitat emès per Interior.En relació a l'afectació del coronavirus en els cossos de seguretat, Buch ha especificat que fins a 1.190 agents -de Mossos d'Esquadra i de policies locals- estan confinats en aquests moments per evitar possibles contagis. També ha subratllat que fins ara s'han produït 26 positiu per coronavirus en agents policials. En el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, hi ha un 10% dels efectius en quarantena, tal com ha avançat NacióDigital En el seu missatge d'aquest diumenge a la tarda, el conseller d'Interior ha insistit en el fet que, des del 13 de març, el Govern demana a l'executiu espanyol un confinament total de Catalunya. "Fa 10 dies i la resposta ha estat negativa. És evident que així no podem continuar, no és una lluita política. És una lluita contra una pandèmia", ha lamentat Buch. El conseller també ha exposat que, a hores d'ara, no ha rebut "cap missatge" del govern espanyol per coordinar-se en relació al desplegament de més militars en les infraestructures crítiques de l'Estat, tal com ha anunciat Pedro Sánchez en la seva compareixença.

