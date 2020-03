S'alenteix per primer cop el ritme de contagis i morts pel coronavirus a Itàlia

Bones notícies sobre el coronavirus des d'Itàlia El recompte d'aquest diumenge ha mostrat per primer cop un descens tant del nombre de nous positius com de morts. Protecció Civil ha confirmat 651 noves víctimes pel coronavirus en les darreres hores, uns 142 casos menys en comparació als d'ahir dissabte, quan la xifra va ser de 793. Quan a les curacions, la xifra de les darreres 24 hores és de 952, també superior a la del dia anterior.Pel que fa al nombre de contagis, aquest diumenge hi ha 3.957 casos nous, mentre que ahir eren de 4.821. El total acumulat al país transalpí és ara de 5.476 morts, amb 59.138 contagis des que hi va arribar la pandèmia.Itàlia va superar la Xina aquest dijous en nombre absolut de morts. En aquest sentit, l'equip xinès que assessora Itàlia creu que la quarantena actual és insuficient i demana aturar l'economia i el transport públic immediatament.

