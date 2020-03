Demanen la prova entre agents dels Mossos per evitar ser «vector del virus»

El sindicat dels Mossos d’Esquadra USPAC ha demanat que es faci la prova del coronavirus a tots els agents que presentin símptomes del virus i que hagin estat en contacte amb positius confirmats. La voluntat no és “reduir el risc de contagi sinó anul·lar-lo”, remarcant que el cos està “exposat al contacte social” i no ser així "vector" de la difusió del Covid-19.També volen el test per aquells efectius policials que estiguin aïllats. Una petició que han fet arran de rebre un comunitat intern del director general de la Policia, Pere Ferrer, el qual han retornat amb algunes “consideracions”, com ara “el suport científic” que determina per “contacte estret” aquell que es fa amb familiars i persones de convivència en “un mateix lloc a menys de dos metres durant més de 15 minuts”.Així com, l’autorització a treballar, amb mascareta quirúrgica, quan un agent “que no ha tingut contacte estret conegut amb contagiats però tingui símptomes, sense que cap d’aquests sigui una infecció respiratòria aguda”. Per això, ha insistit en el fet que qualsevol membre de la plantilla amb simptomatologia “hauria de tenir un test negatiu” per no ser canal de difusió del coronavirus.Ha discrepat del termini d’espera de set dies a fer la prova, en cas de no tenir símptomes però sí contacte amb alguna persona positiva, “no queda clar si el treballador ha de continuar treballant o estar aïllat per prevenció”.Una altra de les ordres fixades en aquesta informació interna, tal com ha precisat el sindicat, és que si és necessari “es podrà considerar la reincorporació al lloc de treball sense prova PCR però amb mascareta quirúrgica”. En aquest sentit, ha recordat que aquest material “no és una barrera que eviti el contagi a personal infectat” i això, pot provocar més contagis i els agents passen a ser “vectors del virus”.A Catalunya hi ha 18.000 agents dels Mossos i uns 11.000 de les policies locals. L'índex de positius i confinament és, per tant, del 4% segons les dades del conseller. Això contrasta amb la plantilla de la Guàrdia Urbana que és del 8,9% que la col·loquen entre els més afectats de Catalunya, concentrant gairebé el 25% dels confinaments dels efectius catalans.Precisament, els cossos policials, juntament amb d'altres de seguretat, resulten els més necessaris per tal que es garanteixi el compliment de l'aïllament domiciliari per part de la ciutadania.

