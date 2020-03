El govern espanyol destina més de 500.000 mascaretes a Catalunya

El Ministeri de Sanitat ha destinat 513.393 mascaretes a Catalunya -12,69%- aquest cap de setmana per a pacients i sanitaris. És, per darrere de Madrid -on hi ha anat el 30% del total-, la comunitat autònoma que més material ha rebut, seguida d’Andalusia, amb 444.083 -el 10,98%-.De fet, entre les tres concentren més del 50% de l’enviament de mascaretes repartides per l’estat. Tal com ha detallat el ministeri, en total se n’han donat, des del passat 10 de març, 4.046.089 unitats i sota uns criteris de “percentatge de població i de necessitats epidemiològiques”.Precisament, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, aquest diumenge, ha manifestat el seu malestar en denunciar que encara faltaven les 4.000 mascaretes que els professionals de la salut necessiten per a l'hospital de la ciutat.Sanitat també ha informat que s’han reforçat els processos d’adquisició de material sanitari i s’esperen noves adquisicions “molt més nombroses” perquè arribin al llarg de la setmana vinent.El govern espanyol ha començat a repartir test ràpid del Covid-19, amb els primers 8.000 a la comunitat madrilenya. En total, n’han adquirit 640.000 procedents de la Xina, unes proves que s’han de sumar als sis milions importats d’altres països europeus.

