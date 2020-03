Possible brot de coronavirus al Centre Geriàtric de la Pobla de Segur

Possible brot de coronavirus al Centre Geriàtric del Pirineu de la Pobla de Segur. Segons ha pogut saber, una resident del centre de 78 anys es troba ingressada des del passat dimecres a l’ Hospital Comarcal del Pallars de Tremp. És un dels 11 casos de Covid-19 confirmats al Pallars i una de les vuit persones que es mantenen hospitalitzades estables i aïllades a planta.Però aquesta no és la única complicació que ha patit la residència poblatana. Aquest cap de setmana fins a vuit pacients han presentat simptomatologia, tres dels quals amb dificultat respiratòria, motiu pel qual han ingressat també a l’hospital de Tremp i estan a l’espera del resultat del test de la Covid-19. Els altres cinc residents es troben estables i estaran aïllats durant dos setmanes a la mateixa residència, ja que no presenten complicacions greus.A més, hi ha tres treballadors de la residència que han presentat simptomatologia i que s’han fet la prova del coronavirus, però actualment no coneixen encara els resultats. El metge del Centre Geriàtric del Pirineu, Ramon Mitjana, ha assegurat que es desconeix l’origen del contagi, i ha alertat que el SARS-CoV-2 és un virus que “es transmet molt ràpidament i que en menys de dos hores pot desestabilitzar els pacients més vulnerables i amb malalties cròniques”, ha assenyalat.Des que es va detectar el primer cas, el Centre Geriàtric del Pirineu de la Pobla ha aplicat les mesures d’aïllament respiratori a tots els residents que presenten símptomes, als que mesura la febre dos cops al dia. Mitjana ha explicat que l’Institut Català de la Salut ha facilitat al centre oxigen i tot el material necessari per fer front a aquesta situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor