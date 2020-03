Plácido Domingo dona positiu per coronavirus

El tenor espanyol Plácido Domingo ha donat positivo en el test del coronavirus, segons ha explicat ell mateix en un missatge publicat a les xarxes socials: "Em sento amb el deure moral d’anuciar-vos que he donat positiu en Covid-19, el coronavirus", ha assenyalat."Vaig experimentar símptomes de febre i tos, per la qual cosa vaig decidir fer-me la prova i ha donat positiu”, ha explicat, per subratllar que tant ell com la seva família estaran aïllats durant el temps que consideri necessari i que tots gaudeixen de “bona salut”.El cantant ha demanat als ciutadans que siguin “extremadament curosos” i que segueixin les pautes bàsiques rentant-se les mans amb freqüència, mantenint-se almenys a 1,5 metres de distància de la resta de gent, per evitar que el virus es propagui.“I sobre tot, quedeu-vos a casa! Junts podem combatre aquest virus i detenir l’actual crisi mundial. Aviat podrem tornar a fer la vida diària normal”, ha escrit. I conclou instant els seus lector a seguir les pautes i regulacions dels seus governs locals per mantenir-se segur.

