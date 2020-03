VÍDEO La tendra conversa entre dos nens des dels balcons de casa seva

La crisi del coronavirus ha imposat un règim d'aïllament social i confinament a casa que no és fàcil per a molts, i en especial per les criatures que no poden veure els seus amics ni anar a l'escola. Però malgrat això el món infantil aconsegueix sobreposar-se als escenaris més crítics, com és el cas d'aquests dos nens que, des dels seus balcons respectius, es coneixen i s'acaben fent amics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor