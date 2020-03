Els ERTO a Catalunya es disparen i ja afecten 247.690 treballadors

El nombre de treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya arran de l'aturada econòmica derivada de les mesures de confinament per contenir l'expansió del coronavirus ha incrementat en 223.353 des de principis de setmana i ja n'hi ha 247.690.En total, 25.160 empreses han presentat fins aquest cap de setmana un ERTO. La gran majoria es concentren a la demarcació de Barcelona, d'on han sortit 18.061 que afecten 203.700 persones. Des de dilluns s'han registrat 17.901 ERTO que han afectat 180.013 treballadors.Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre s'han presentat 3.092 ERTO durant aquesta setmana, 3.069 més dels que es van registrar dilluns -23-. Aquests expedients han afectat 18.265 persones, 17.831 més que dilluns.A les comarques gironines l'increment ha sigut de 2.634 expedients i ja n'hi ha 2.639. En una setmana el nombre de treballadors que s'hauran d'acollir a un ERTO a Girona ha passat de 56 a 18.408.Per últim, a les comarques de Ponent s'han registrat 1.368 expedients, 1.350 més que aquest dilluns. La primera setmana d'estat d'alarma ha acabat amb 7.317 treballadors lleidatans afectats per un ERTO, 7.157 persones més que les que es van registrar dilluns.

