El 88% dels morts per Covid-19 a l'Estat té més de 70 anys

Quadre amb la incidència del Covid-19 per franges d'edat Foto: Ministeri de Sanitat

Que el coronavirus afecta especialment les persones de més edat és una dada coneguda. Però ara hi ha xifres concretes d'àmbit estatal: el 87,57% dels morts per Covid-19 tenen més de 70 anys, segons dades desagregades per trams d'edat que ha exposat per primer cop el Ministeri de Sanitat.Segons aquestes estadístiques, actualitzades aquest diumenge, el tram d'edat en el qual s'han registrat més morts és, de lluny, el dels majors de 80 anys, que acumulen un 67,20 de les defuncions. Hi segueixen els de 70 a 79 anys, amb un 20,37% de les morts totals, i els de 60 a 69, amb un 7,83%.La letalitat també és més elevada com més edat té el pacient, i es dispara a partir dels 80 anys, amb un 17,91%. Se situa en un 5,24% per als malalts entre 70 i 79 anys, i un 2,16% per als que tenen de 60 a 69.Si el perill de morir per coronavirus augmenta amb l'edat, també ho fa el de ser hospitalitzat. La meitat dels ingressos hospitalaris (un 49,73%) correspon a majors de 70 anys, dividint-se en un 25,10% de majors de 80 i un 24,63% per al tram de 70 a 79 anys.Per contra, com més jove és el pacient, més improbable és que mori o hagi de ser hospitalitzat. Només un 3,41% dels ingressats tenen menys de 29 anys, i les morts en aquestes franges d'edat sumen tan sols el 0,62% del total.Especialment significatiu és el cas dels nens menors de 9 anys: només hi ha un cas d'un nen d'aquesta edat hospitalitzat, i cap mort.Pel que fa a les franges intermitges, entre els 30 i els 59 anys sumen el 3,97% de les morts (amb una letalitat de l'1,09%) i el 29,75% de les hospitalitzacions.

