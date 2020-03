Contagiat amb 21 anys: «Dels joves també depèn frenar el coronavirus. Quedeu-vos a casa, hòstia!»

Porto 3 dies absolutament en la merda pel #Covid_19, amb molta tos i sensació d'ofec constant i mal als pulmons, i jo no sóc grup de risc, tinc 21 anys i bona salut. Així què no volgueu imaginar el que pot fer això als vostres pares, avis o coneguts. QUEDEU-VOS A CASA, HOSTIA! — Pol Ibós (@Pol_ibos) March 21, 2020

En Pol Ibós és un lleidatà de 21 anys que estudia periodisme a la ciutat de Barcelona i que fa deu dies que es va contagiar de coronavirus. Després d'un viatge a Viena va començar a notar malestar i va preferir no anar a casa seva de Lleida per evitar posar en risc la seva família. La tos i el dolor ha anat en augment i encara avui assegura que està en una situació delicada; cinc dies amb forta tos i una mica de febre que l'han deixat "ko", com explica.En declaracions aIbós apunta que va trucar al 061 i que li van dir que els seus símptomes eren compatibles amb el coronavirus. En aquest sentit diu que la qüestió és seriosa i insisteix en la necessitat que els joves com ell compleixin estrictament l'estat d'alarma per "responsabilitat" i "solidaritat" amb la societat atès que els serveis sanitaris han d'anar destinats a persones que tinguin més necessitats de ser tractades."Hem de ser conscients que de nosaltres també depèn prendre totes les precaucions possibles", explica el jove, que aquest dissabte ha fet una piulada en aquesta línia que ha estat compartida per centenars de persones.L'estudiant, que està confinat amb la seva parella, assegura que si el virus l'han deixat fora de combat a ell, just a la vintena i sense patologies, pot ser molt més greu en persones de més edat o ancianes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor