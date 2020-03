Sabadell demana la presència de l'exèrcit a la ciutat per fer tasques de desinfecció

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha demanat a la Delegació del govern espanyol a Catalunya que s'enviïn a la ciutat dotacions de la Unitat Miliar d'Emergències (UME) per tal de dur a terme tasques de desinfecció de la via pública, en particular en aquelles zones que siguin de més concurrència.En concret ha demanat que utilitzin hipoclorit sòdic per desinfectar elements del carrer com poden ser baranes, barres, zones i portes d’entrades de residències i hospitals, entre d’altres.Es tracta d'una decisió que s'ha pres aquest diumenge, en el marc del comitè de seguiment diari del coronavirus a la ciutat, després que l'executiu declarés l'estat d'alarma.El consistori ha recordat que la concessionària de neteja viària i recollida de residus, Smatsa, continuarà fent neteges intensives amb aigua i sabó a punts específics com ara entrades de supermercats i residències i marquesines. A més, a partir d'aquest dilluns comptarà amb la col·laboració de l’ADF.

