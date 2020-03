Els autònoms demanen a Sánchez que suprimeixi la quota del març

La Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que suspengui la quota d'autònoms del març. El president de l'entitat, Lorenzo Amor, va enviar una carta a Sánchez explicant-li que han rebut una "allau" de sol·licituds de la nova prestació per cessament d'activitat i que no hi ha temps perquè es resolguin abans que acabi el mes."Els autònoms confien en no haver de pagar la quota de març i molts s'emportaran una sorpresa que generarà una profunda frustració quan la vegin carregada als seus comptes el pròxim 31 de març", ha advertit.ATA ha recordat que el termini per demanar la prestació extraordinària per cessament d'activitat és des del 15 de març fins al 14 d'abril però ha avisat que queda molt poc perquè s'hagi de fer efectiu el pagament de la quota d'autònoms i que algunes de les sol·licituds presentades tinguin errors formals i que siguin denegades.Segons el president de l'ATA, a tot això s'hi ha afegit el fet que els autònoms estan "en situació d'aïllament", seguint les indicacions sanitàries, i que els negocis on tenen la documentació estan tancats. Ha criticat que aquesta situació es produeix quan la majoria d'autònoms s'han vist abocats a tancar i han de fer front a les quotes de la Seguretat Social tot i les promeses del govern espanyol. Per tot plegat, "suplica" que se suspengui el cobrament el pròxim 31 de març.Una demanda que s'uneix a la que han fet, també aquest diumenge, les patronals Foment Comerç i Pimec Comerç, amb el suport de 22 entitats i gremis dels àmbits de turisme, restauració i comerç de Catalunya, perquè el vinent consell de ministres s'aprovi una suspensió en el pagament d'impostos, i en especial de l'IVA, l'IRPF i les quotes a la Seguretat Social.

