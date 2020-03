Torra, a Sánchez: «Què més ens cal per decretar el confinament absolut?»

Missatge contundent del president de la Generalitat, Quim Torra, després de la reunió telemàtica que ha mantingut amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de líders autonòmics . Després que la Moncloa hagi anunciat que s'allargarà dues setmanes més l'estat d'alarma, Torra ha comparegut per reclamar que des d'aquest diumenge mateix les activitats laborals que no siguin imprescindibles. "Què més ens cal per decretar el confinament absolut?", ha exposat. Segons el president català, fins a cinc dirigents autonòmics han demanat el confinament total.Torra, que ha sostingut la seva petició a partir dels missatges científics, ha demanat a l'Estat prendre "decisions difícils i valentes". "Avui tampoc hem rebut la resposta del govern espanyol a la nostra demanda", ha lamentat el president de la Generalitat. El Govern defensa que només es permeti el desplaçament a aquells professionals vinculats a l'activitat sanitària, la provisió d'aliments i la resta de serveis essencials. "Quin sentit té estar confinats avui i que demà dilluns milers de treballadors s'hagin de desplaçar per no fer serveis essencials?", s'ha preguntat el president català, que ha demanat "seguretat jurídics" per als treballadors catalans.En la seva compareixença, Torra ha detallat que el Govern aprovarà de forma immediata una resolució per la qual s'obligarà a totes les empreses que hi hagi una distància mínima entre treballadors, que haurà de ser d'un metre i mig de distància. Només es permetran excepcions en l'activitat dels cossos i forces de seguretat, els professionals de serveis sanitaris i els de serveis socials. "No podem esperar a viure una situació pitjor", ha recalcat Torra, que ha afirmat que Sánchez s'ha mostrat "obert" a prendre mesures més restrictives.Torra ha reclamat que s'executin un paquet de mesures econòmiques de forma immediata. Ha demanat relaxar els objectius de dèficits i els sostre de despesa per als anys 2020 i 2021, així com el marge de manobra financer per gestionar l'impacte de la pandèmia també en els ajuntaments. El president català també ha reclamat que els 2.000 milions que l'Estat va anunciar per ajudar les autonomies siguin "a fons perdut" i no a compte del finançament, i ha sol·licitat agilitzar els recursos destinats als autònoms. "No sabem com ens en sortirem d'aquesta exactament", ha admès Torra en la seva intervenció.En el torn de preguntes, el president de la Generalitat que el Govern està en mans de l'Estat. "Soc el president d'una comunitat autònoma. És així", ha afirmat. "Tenim els pressupostos d'una autonomia. Necessitem d'un paquet de mesures que nosaltres no podem prendre", ha afegit. Torra fins i tot ha detallat que ara toca triar entre "vida o economia".

