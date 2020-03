L'Hospital d'Igualada encara espera les 4.000 mascaretes que el personal necessita

Una ambulància a l'Hospital d'Igualada Foto: ACN

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha denunciat aquest diumenge en la compareixença que fa diàriament que les 4.000 mascaretes que reclamava fa uns dies per al personal de l'Hospital d'Igualada "encara no han arribat". El batlle ha dit que tampoc és previst que arribin aquest dilluns. "No volem entrar en cap polèmica, només necessitem que el material de protecció arribi al centre. La situació és molt greu", ha subratllat.Castells ha lamentat que a mesura que passin els dies "el material farà més falta". Sobre el reforç de personal a l'Hospital, que des de l'inici del brot compta amb 24 sanitaris nous, Castells ha dit que "no es suficient". El batlle vol més suport mèdic no només a l'hospital, sinó també a l'atenció primària i residències.L'alcalde de la capital de l'Anoia, i en nom dels alcaldes i alcaldesses de la zona confinada ha celebrat l'anunci que dissabte va fer Salut de posar a disposició de l'Hospital d'Igualada 180 llits de l'Hospital General de Catalunya amb l'objectiu de treure pressió i saturació. Ha advertit que cal més professionals als diferents serveis assistencials, també a la primària per poder fer front a la crisi pel coronavirus. "Necessitem més efectius i més suport mèdic i d'infermeria", ha reclamat.Castells, acompanyat durant la compareixença del gerent del Consorci Sociosanitari d'Igualada, Jordi Ferrer, ha reclamat que s'estableixi un pla de contingència a través de les conselleries de Salut i Treball per les residències de la Conca d'Òdena. L'alcalde ha recordat que aquests centres, que només a Igualada atenen 480 usuaris, tracten amb persones d'"alta vulnerabiltiat". Els alcaldes de la Conca d'Òdena volen més recursos i personal que permetin donar-los el suport necessari per afrontar qualsevol emergència.En aquest sentit, Ferrer ha explicat algunes de les mesures que ja han pres per intentar frenar les conseqüències de la crisi, com ara que el 12 de març ja es va tancar l'hospital de dia i els tres centres de dia que té el consorci. En total, 1.060 usuaris que es van enviar als seus domicilis i a qui es fa seguiment. Ferrer ha destacat que l'atenció domiciliària només es manté en 75 persones, les quals no tenen família i de qui és "imprescindible" tenir-ne cura.A més, també es presta servei d'atenció a casa a tres persones de l'hospital de dia que es troben en la mateixa situació i ha destacat que es continua prestant suport telefònic a la resta d'usuaris i es fan trucades de seguiment.El gerent ha demanat als familiars d'usuaris de la residència Pare Vilaseca que s'abstinguin d'anar a visitar els seus familiars i ha informat que ja hi ha un canal telefònic i una aplicació mòbil a través de la qual s'informa periòdicament sobre l'estat dels familiars. També s'ha restringit les visites als dos pisos independents que té el consorci i es realitza diàriament el seguiment dels residents, ja sigui per via presencial o telefònica.Ha assenyalat que no es fan altes a nous residents, cosa que deixa llits lliures per poder tenir habitacions dobles d'ús individual en cas que fos necessari aïllar usuaris amb símptomes.Ferrer ha explicat que el Consorci Sociosanitari, gràcies a la donació de l'empresa igualadina Fontanelles i Martí, ara mateix disposa del material de protecció necessari per a una setmana, els anomenats EPIs. "Estem intentant obtenir-ne més davant la previsió que la crisi s'allargarà", ha dit el gerent. De fet, per intentar fer front a la despesa, el Consorci Sanitari ha obert un número de compte corrent on s'estan recollint donatius per poder comprar més material de protecció.

