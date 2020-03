Podòlegs, òptics, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes i dietistes demanen tancar les consultes

El Consell General del Col·legi de Fisioterapeutes, el Col·legi d'Òptics-Optometristes, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes han demanat al secretari general de presidència del govern espanyol, Félix Bolaño, el tancament de les seves consultes durant l'estat d'alarma. Els sis col·legis professionals reclamen que els incloguin entre els establiments d'obligada clausura davant la "necessitat primària de revertir la corba de contagi" del coronavirus. "No podem evitar contribuir al contagi dels nostres pacients i professionals", afirmen a través d'un comunicat en el qual recorden que les seves "intervencions terapèutiques impliquen un contacte directe amb el pacient".Els professionals expliquen la gran part dels procediments terapèutics que duen a terme es fan per processos patològics que poden ser ajornats perquè no són urgents. També detallen que el 90% dels seus col·legiats, uns 105.000 professionals, estan en el sector privat o liberal i no disposen del "material de protecció necessari".Els sis col·legis professionals sanitaris consideren que han de garantir únicament l'activitat de la fisioteràpia, la podologia, l'òptica, la logopèdia, la teràpia ocupacional i la dietètica i la nutrició en aquelles situacions urgents pels pacients. Aquests col·lectius han decidit majoritàriament tancar les seves instal·lacions "per responsabilitat" i per "preservar la salut dels pacients i dels mateixos professionals".Els professionals recorden que l'ordre SND 232/2020 indica clarament que els seus establiments poden estar oberts, cosa que els provoca "indefensió a l'hora de poder accedir a les mesures que, en l'àmbit laboral, ha determinat el Consell de Ministres".

