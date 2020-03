Un grup de professionals dissenyen i imprimeixen pantalles facials en 3D per donar-les als sanitaris

Són un grup de professionals que es fan dir Makers Terres de l’Ebre i donada la situació actual han decidit posar els seus coneixements en fabricació tecnològica, robòtica, impressió 3D i altres sistemes d’última generació en favor de la causa. El seu esforç per dissenyar productes que puguin servir de protecció en primera línia de foc, per als sanitaris que atenen incansablement els nous casos de coronavirus, ha donat fruit.Primer, aconseguint dissenyar una careta que tingués un temps de fabricació deu vegades menor a les de la versió oficial, i després havent aconseguit que el Catsalut hagi donat carta blanca en forma d’homologació a aquest element, de manera que des d'aquest cap de setmana mateix s’organitzen per imprimir-ne tantes com els sigui possible –ara mateix tenen la matèria primera limitada- i han començat a portar-ne a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. De moment són 38 caretes i 16 manipuladors de manetes per a portes.“Vam veure que la versió oficial de les pantalles facials pot trigar unes cinc hores a imprimir-se, va molt lenta, així que vam centrar els esforços a reduir aquest temps de fabricació i hem aconseguit redissenyar el producte i fer-ne un model més ràpid de manera que podem imprimir una careta en mitja hora”, explica l’arquitecte i membre de Makers Terres de l’Ebre Jaume Bel. Aquest dissabte, el producte va obtenir la validació de la Unitat Bàsica de Prevenció de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, i el mateix dia han fet una primera entrega per als professionals de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta.La pantalla facial està composada per una peça de plàstic transparent, que cobreix i protegeix tota la cara, que s’ajusta al cap amb una mena de diadema, fàcil de muntar, i amb un pes de només uns 20 grams que resulta més còmode per als usuaris. De moment les poden fer arribar, amb l’ajut i coordinació de l’IES de l’Ebre, al centre sanitari ebrenc on facin més falta –a criteri del Catsalut-, on un cop esterilitzades s’entreguen al personal. A més, també han ideat una peça de plàstic que permet obrir les portes sense tocar el pany, un focus important de contagi.Ara mateix, el Makers ebrencs estan a ple rendiment. “Estem reben demandes privades però no atenem peticions particulars, fabricarem per als sanitaris fins que ens arribi el material que tenim”, explica Bel. Però estan disposats a continuar si la cadena de solidaritat que han obert s’allarga: “Si algú ens pot ajudar a proporcionar plàstic, o paper acetat que es puga guardar en botigues o altres fabricants, estarem encantats de continuar fins atendre les necessitats que puguem”, afirma Jaume Bel.

