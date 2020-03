La Generalitat amplia el suport psicològic telefònic als professionals de Serveis Socials

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Col·legi de Psicòlegs han ampliat el servei telefònic de suport psicològic gratuït als professionals de serveis socials. Fins ara la Fundació Galatea –de la qual és patró el Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya- oferia aquesta eina de suport per a la gestió emocional del coronavirus als professionals de la salut i a petició de la Generalitat s'ha eixamplat per atendre els treballadors socials. Aquest telèfon es dirigeix especialment a les persones que estan fent front a la situació d'emergència sanitària pel covid-19.A més, també s'ha posat a disposició del personal del Sistema català de Serveis Socials i, especialment, de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials, un telèfon de suport gratuït del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya adreçat a la ciutadania (659 584 988), per tal que en facin difusió entre els seus usuaris.

