"Si penses que el coronavirus és cosa de gent gran, t'equivoques. I és que encara que no et posis malalt, les decisions que prenguis poden ser la vida o la mort per algú". Són les paraules dedicades als joves de Tedros Adhanom, director general de l'OMS.És per això que diversos influencers catalans com Pol Gise, Juliana Canet, Long Li Xue, Joan Grivé i Marta Montaner han fet una crida molt clara als joves catalans. "Queda't a casa".Des de Adolescents us demanem fer-ne difusió per conscienciar a tothom de la importància de seguir confinats. Sigues responsable i actua pensant no només en la teva salut, sinó també en la dels altres. Moltes gràcies.

