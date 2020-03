El govern espanyol calcula que aquesta setmana pot començar el descens de nous casos

El govern espanyol ha volgut transmetre un missatge positiu en la compareixença d'aquest diumenge al matí. Els professionals que són al capdavant de la lluita contra el coronavirus calculen que aquesta setmana pot començar el descens de nous casos. El director Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha exposat que s'acosta el "període" en el que serà possible "doblegar la corba" d'incidència, però ha alertat que, encara que s'aconsegueixi contenir la propagació, després arribarà el col·lapse als hospitals.Simón ha detallat que les previsions apunten que el màxim impacte als centres sanitaris -especialment, a les UCI- es produirà "entre una i dues setmanes" després que s'obtingui un retrocés de la detecció de nous contagis. "Els models diuen que no falta gaire temps [per doblegar la corba], però no podem relaxar les mesures", ha apuntat el portaveu sanitari del govern espanyol. "Relaxar les mesures implicaria tornar a començar", ha insistit Simón.El comitè de crisi del govern espanyol ha defensat les mesures de confinament desplegades a l'Estat, vinculades a l'estat d'alarma. Ara mateix, no està previst canviar-les. "Si Espanya s'aïlla, la resta de països no ajudaran com va passar a la Xina amb Wuhan. A Espanya no tenim alternatives com les que tenia la Xina", ha detallat Simón per referir-se a la necessitat que certa indústria estratègica no s'aturi per abastir l'Estat.Els responsables tècnics que estan gestionant la crisi sanitària del coronavirus a l'Estat van anunciar aquest dissabte que es començaven a distribuir 640.000 tests ràpids per millorar la detecció de nous casos. La previsió és arribar a un milió de tests d'aquestes característiques en els pròxims dies. També s'estan distribuint 500.000 mascaretes per a professionals i 800.000 per a pacients, i s'han comprat 700 respiradors.En relació als tests, Simón ha detallat aquest diumenge que l'Estat tindrà "tests per a tota la població". "Primer s'utilitzaran per solucionar els casos aguts. Hi haurà tests, tant d'empreses estrangeres que els estan enviant, com per empreses espanyoles que en produiran aviat", ha afegit el portaveu sanitari. Simón ha destacat que la taxa de letalitat del coronavirus a Espanya és del 6%.La nova actualització de víctimes mortals i de persones contagiades a Espanya evidencia com les dades continuen incrementant-se. Segons el Ministeri de Sanitat, a Espanya han mort 1.720 morts i ja hi ha 28.572 contagiats. La xifra de persones que han perdut la vida a l'Estat per culpa de la pandèmia ha crescut en 394 en les últimes 24 hores . Més de 2.500 afectats han estat donats d'alta.La progressió de les dades d'afectats a l'Estat indiquen la gravetat de la crisi. Segons els càlculs fets per, Espanya és l'estat on els morts per coronavirus creixen més i dimecres ja podria superar la Xina en nombre de víctimes mortals ( vegeu aquesta informació ).Atenent aquesta realitat, el president espanyol ha comunicat aquest diumenge al president de la Generalitat, Quim Torra, i la resta de líders autonòmics que demanarà allargar l'estat d'alarma dues setmanes més . Ho ha fet en la cimera telemàtica que han mantingut aquest diumenge al matí. Les mesures excepcionals, que inclouen el confinament dels ciutadans, s'allargaran 15 dies més un cop s'hagi fet efectiva la petició al Congrés. El tràmit es completarà la setmana que ve.La compareixença de premsa del comitè de crisi del govern espanyol ha inclòs una nova referència de l'exèrcit a combatre el coronavirus com a soldats. "Som 47 milions d'espanyols, 47 milions de soldats que tenim una missió: guanyar el virus", ha afirmat Miguel Ángel Villaroya, cap de l'Estat Major de Defensa.Al seu torn, els responsables policials -José Ángel González, comissari general del Ministeri de l'Interior, i Laurentino Ceña, director operatiu de la Guàrdia Civil- han detallat que dissabte es van registrar 64 detencions per actes de desobediència al confinament. Ja s'han aixecat 14.785 actes per incompliment de les normes. "Prendrem les mesures necessàries per respectar les normes, i ho farem amb fermesa", ha recalcat el portaveu de la Guàrdia Civil.En relació a la mobilitat, María José Rallo, secretària general de Transports, ha destacat que la taxa d'utilització del corredor ferroviari de Barcelona a la frontera francesa és només del 6%. En relació a l'ús de la xarxa de carreteres a la conurbació urbana de Barcelona, les dades indiquen que és un 68% inferior a una data equivalent de l'any passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor