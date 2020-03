Setanta científics avisen d'un col·lapse sanitari el 25 de març

Una setantena de científics d'arreu de l'Estat han signat un informe dirigit al govern espanyol on s'exigeix el confinament total de les comunitats autònomes amb més afectació pel coronavirus i s'alerta d'un col·lapse sanitari a partir del dimecres 25 de març. "És absolutament necessari intensificar les mesures de confinament i de restricció de la mobilitat per parar la covid-19", s'assenyala en un comunicat, firmat entre d'altres pels científics catalans Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Xavier Rodó. "Cal anticipar-se a la situació i no té sentit esperar a reaccionar", afirmen els experts, que assenyalen Itàlia i aposten també per la "interrupció total" de les connexions domèstiques aèries, marítimes i ferroviàries fins al 4 d'abril.El document avalat pels experts de la comunitat científica reclama el confinament total de les àrees on se superin els 25 casos d'infectats per milió d'habitants. Madrid, Catalunya, Castella i Lleó, Castella-la-Manxa, la Rioja, el País Basc i Navarra entrarien dins d'aquests paràmetres. Aquest confinament més sever s'hauria d'allargar entre 15 i 21 dies, i afectaria tota la població a excepció dels serveis bàsics essencials (inclosos hospitals, centres sanitaris i d'investigació). En paral·lel, la resta d'Espanya podria continuar amb un confinament parcial (50% de l'activitat laboral permesa i 25% del transport), amb un seguiment acurat de les taxes de creixement del coronavirus.La mobilitat entre comunitats autònomes s'hauria d'interrompre totalment pel que fa al trànsit interurbà no essencial de passatgers, a banda de suspendre les connexions domèstiques aèries, marítimes i ferroviàries un mínim de 15 dies, fins al 4 d'abril aproximadament. L'informe –de 8 pàgines- insisteix que durant una primera fase de tres setmanes hauria d'existir un confinament total de la població durant el qual el personal sanitari hauria d'estar correctament equipat i en què s'haurien d'habilitar hotels per fer aïllament de casos, tant de pacients com de metges. En una segona fase, que duraria dos mesos, es farien proves diagnòstiques a tots els residents amb símptomes i es farien accions de contenció focalitzades en àrees amb increment de positius.Amb les simulacions matemàtiques, els experts científics adverteixen que les mesures actuals portaran a un col·lapse del sistema sanitari al voltant del dia 25 de març. "Experts en la dinàmica i propagació d'epidèmies en l'àmbit de les malalties infeccioses han fet estimacions per a Espanya i en tots els casos hi ha convergència en el fet que hi haurà un gran volum de casos en les pròximes setmanes", han alertat. "El risc de saturació del sistema de salut –explicitat en la capacitat d'ingrés a l'UCI- és molt alt", han conclòs els científics, que demanen al govern espanyol "una ràpida reacció" i una clara intensificació de les mesures de confinament i de restricció de la mobilitat per superar la pandèmia de la covid-19.

